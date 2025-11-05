برگزاری انتخابات شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد جوانان لرستان
همزمان با سراسر کشور انتخابات شبکههای تخصصی سازمانهای مردم نهاد جوانان استان لرستان با حضور ۱۵ نفر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان لرستان، گفت: انتخابات شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد جوانان امروز بهصورت همزمان در سراسر کشور از ساعت ۹ صبح در خرم آباد آغاز شد.
سیروس حسنوند افزود: این انتخابات در لرستان با حضور ۱۵ نفر از کاندیداهای سازمانهای مردمنهاد برای ۸ شبکه تخصصی برگزار شد.
حسنوند گفت: پس از شمارش آرا، نمایندگان منتخب بهعنوان سرشبکههای تخصصی جوانان لرستان معرفی خواهند شد و در مرحله بعدی، بهعنوان نمایندگان استان در انتخابات شبکههای سراسری کشوری حضور خواهند یافت.