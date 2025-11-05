به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان لرستان، گفت: انتخابات شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان امروز به‌صورت همزمان در سراسر کشور از ساعت ۹ صبح در خرم آباد آغاز شد.

سیروس حسنوند افزود: این انتخابات در لرستان با حضور ۱۵ نفر از کاندیدا‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برای ۸ شبکه تخصصی برگزار شد.

حسنوند گفت: پس از شمارش آرا، نمایندگان منتخب به‌عنوان سرشبکه‌های تخصصی جوانان لرستان معرفی خواهند شد و در مرحله بعدی، به‌عنوان نمایندگان استان در انتخابات شبکه‌های سراسری کشوری حضور خواهند یافت.