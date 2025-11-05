پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورت رفع مشکل نهادههای دامی، از یکشنبه هفته آینده توزیع شیر در مدارس آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در شهریور ماه با همکاری ستاد تنظیم بازار، قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانههای لبنی و شرکتهای تولیدی نهایی کردیم، اما اتفاقاتی افتاد که موجب افزایش قیمت نهادهها شد.
وی ادامه داد: در حالی که توزیع شیر را طبق همان توافقنامه در دو سه استان شروع کردیم، اما افزایش قیمت نهادهها برایمان چالش به وجود آورد. برای حل مشکل طی نامهای به معاون اول رییسجمهور تلاش داریم تغییراتی داشته باشیم و اگر بشود به توزیع شیر در مدارس سرعت دهیم.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امیدوارم این مشکل کوچک هر چه زودتر رفع شود در این صورت یکشنبه هفته آینده توزیع شیر در مدارس آغاز میشود.