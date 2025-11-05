به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان نسبت به کاهش بی‌سابقه منابع آبی در استان هشدار داد.

حمید علیدادی سلیمانی با اشاره به کاهش کم‌سابقه بارندگی‌ها در استان گفت: وزیر نیرو طی ابلاغیه‌ای سرانه مصرف آب برای هر نفر را از ۲۴۰ لیتر به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که با وجود گذشت نیمی از فصل پاییز، هنوز نشانه‌ای از بارندگی در استان مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در سال آبی گذشته، استان کرمان کمترین میانگین بارش پنجاه سال اخیر خود را تجربه کرد و میانگین بارندگی‌ها به کمتر از ۸۰ میلی‌متر رسید.

تمامی شهر‌های استان نسبت به میانگین بلندمدت خود کاهش بارش داشته‌اند که در این میان شهرستان‌های رابر، جیرفت و بافت بیشترین افت بارندگی را نسبت به سال گذشته و دوره بلندمدت ثبت کرده‌اند.

علیدادی سلیمانی با اشاره به وضعیت سد‌های استان اظهار داشت: متأسفانه کمتر از ۵۰ درصد از همین بارش‌ها در بالادست سد‌ها اتفاق افتاده و روان‌آب بسیار اندکی به سمت سد‌های استان جریان یافته است.

در حال حاضر حجم کلی مخازن سد‌های استان ۵۸۰ میلیون مترمکعب است که تنها حدود ۹۵ میلیون مترمکعب معادل ۱۷ درصد ظرفیت سد‌های استان پر می‌باشد.

وی در ادامه افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف سالانه آب در استان کرمان حدود ۵/۵ میلیارد مترمکعب است که از این میزان، حدود ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، ۵ درصد در بخش خانگی و مابقی در بخش صنعت مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان با تأکید بر لزوم مدیریت جدی مصرف در بخش کشاورزی گفت: سه طرح مهم در این بخش در حال اجراست؛ نخست، نصب کنتور‌های هوشمند و مودم‌دار برای مدیریت برداشت‌ها؛ دوم، جلوگیری کامل از اضافه‌برداشت‌ها؛ و سوم، اصلاح الگوی کشت با همکاری سازمان جهاد کشاورزی در شمال و جنوب استان که می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.

وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در ادامه پاییز نیز بارندگی چشمگیری نخواهیم داشت؛ بنابراین مدیریت منابع آب و صرفه‌جویی در مصرف، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.