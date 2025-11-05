پخش زنده
همایش دو روزه معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استانهای کشور، در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،حجتالاسلام سید رمضان موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص رسانه و هنر سخنرانی و بر نشر فعالیت فرهنگی با رویکرد این دو موضوع تأکید کرد.
همچنین سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی بنیاد شهید کشور و صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی در موضوع های ایثار و شهادت سخنرانی کردند.
در این همایش دو روزه ۹ کارگروه شامل کارگروه هنری، اسناد و انتشارات، آموزش و ستاد شاهد، تشکلهای شاهد و ایثارگر، ایثار و کوثر، تغییرات فرهنگی، فرهنگی و تبلیغات، ورزشی و اردویی، ترویج و مطالعات برگزار و در در نهایت برنامههای بزرگداشت شهدای غریب اسارت ارائه خواهد شد.
همچنین فردا دکتر رحیم پور ازغدی مدرس کارگروه تغییرات فرهنگی خواهد بود و راهکارهای لازم را ارائه خواهد داد.
مراسم اختتامیه معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استانهای کشور با حضور سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار خواهد شد.