رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برنامه توسعه المپیاد‌های علمی دانشجویی این است که بین رشته‌ای‌ها و فرا رشته‌ای‌ها به مجموعه رشته‌های المپیاد اضافه شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رضا محمدی امروز در مراسم تجلیل از برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی کشور در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: برگزیدگان المپیادهای علمی کشور مسئولیت اجتماعی دارند و از این پس به عنوان الگوی رفتاری، اخلاقی و عملکردی شناخته می شوند.

وی از همکاری دانشگاه ها در پذیرش برگزیدگان المپیادی قدردانی کرد و یادآور شد: سازمان سنجش شعاری با عنوان مشارکت در توسعه و پیشرفت کشور از طریق بهسازی نظام سنجش و پذیرش و ارزشیابی علمی در این راه عمل می کند. وجه مشترک تمام نظام های آموزش عالی موفق، نظام سنجش و ارزشیابی صحیح است.

رئیس سازمان سنجش گفت: امیدواریم به همت وزارت علوم و معاونت علمی انتظار چندین ساله به سر برسد و شبکه نخبگانی شکل بگیرد. در طول سال های مختلف از المپیادی ها و نخبگان تجلیل شده اما باید جایی وجود داشته باشد که به عنوان سکوی فناوری از توان این استعدادها بهره بگیرد. همچنین این افراد بتوانند نیازهای توسعه کشور را برطرف کنند.

وی با اشاره به تاریخچه برگزاری المپیادهای علمی دانشجویی کشور گفت: ضرورت برگزاری المپیادها شناسایی استعدادهای برتر بوده و از سال ۱۳۷۵ المپیاد با ۶ رشته شکل گرفت. در سال ۱۴۰۴ المپیاد با ۲۳ رشته برگزار شد.

محمدی اظهار کرد: اگر دانشگاه و نظام آموزشی را محرک توسعه علمی بدانیم مهمترین عملکرد آن تربیت نیروی انسانی متخصص و نخبه است. سازمان سنجش با برگزاری المپیادها شناسایی استعدادهای برتر را تسهیل می کند.

وی گفت: المپیاد از دو روش متمرکز و نیمه متمرکز برگزیدگان خود را شناسایی می کند. به دنبال این هستیم که فرا رشته ای ها و بین رشته ای ها را به مجموعه المپیاد اضافه کنیم.

رئیس سازمان سنجش گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد یک هزار و ۱۲۹ نفر شرکت کننده مرحله نهایی تعداد ۶۷ نفر برگزیده شدند. در سال ۱۴۰۴ نیز از میان یک هزار و ۱۴۷ شرکت کننده تعداد ۶۲ نفر برگزیده شده اند.

محمدی درباره تسهیلات آموزشی ارائه شده به برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی گفت: تسهیلات آموزشی در دو بخش کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شود. بنیاد ملی نخبگان قرار بوده که از این برگزیدگان حمایت کنند که این حمایت ها چندان قابل توجه نبوده و گلایه برگزیدگان المپیاد را نیز به همراه داشته است.