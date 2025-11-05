



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف ۴۰ کیلو و ۴۹۰ گرم تریاک و کوکائین در بازرسی از منزل و خودرو قاچاقچی خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری اظهار کرد: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری اطلاعاتی مامورین عملیات وِیژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اقدامات فنی مطلع شدند فردی در منزل خود در یکی از محله‌های شیراز اقدام به دپو مواد مخدر کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از یک سواری ال ۹۰ که در حیاط پارک بود و همچنین منزل قاچاقچی، موفق شدند ۴۰ کیلوگرم تریاک و ۴۹۰ گرم کوکائین را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه در این خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.