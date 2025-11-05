به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو در این دیدار با اشاره به اینکه حل مشکلات و بررسی آسیب های خانواده های زندانیان از اهداف برگزاری این جلسات است؛ گفت: از ابتدای امسال ۵ جلسه برگزار شده است و بنا داریم ماهانه این دیدارها با حضور مسئولان استانی برگزار و هر دستگاه به سهم خود در حل مشکلات این خانواده ها شریک باشد.

حجت الاسلام قریب دادستان استان هم ادامه داد: جرایم چاقوکشی، سرقت و حمل مشروبات الکلی از جمله جرائمی است که از تسهیلات قانونی محروم هستند و با این افراد قاطعانه برخورد می‌کنیم.

سلمان پورمند مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان هم افزود: در حال حاضر هزار و 800 پرونده حمایت از زندانیان در این انجمن ایجاد شده و خدمات تامین مبالغ ودیعه مسکن، اجاره خانه، تامین وسایل ضروری، تامین هزینه درمان و دارو و تامین کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و بسته های معیشتی خانوارها با کمک خیرین به خانواده های زندانیان ارائه می‌شود.