مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال: میانگین سن ازدواج مردان و زنان در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق اعلام مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، در ۷ ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۲ هزار و ۲۳۸ واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است که میانگین سن زوج و زوجه در ازدواج بار اول برای مردان ۲۸.۳ وبرای زنان ۲۴.۲ سال است.

بر اساس این گزارش، استان تهران با ۳۰.۷ و استان ایلام با ۳۰.۵ بالاترین میانگین سن ازدواج زوج و استان خراسان جنوبی با ۲۵.۳ و سیستان و بلوچستان با ۲۴.۷ پایین‌ترین میانگین سن ازدواج زوج در کشور را دارند.

همچنین استان تهران با ۲۷.۲ و استان ایلام با ۲۶.۶ بالاترین میانگین سن ازدواج زوجه و استان خراسان جنوبی با ۲۱.۶ و سیستان و بلوچستان با ۲۰.۹ پایین‌ترین میانگین سن ازدواج زوجه را به خود اختصاص داده‌اند.