طرح «یزد، قلب ایران» از سوی صدا و سیمای مرکز استان در آذرماه اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در شورای فرهنگ عمومی استان که امروز به ریاست آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد، طرح «یزد، قلب ایران» که از سوی صدا و سیمای مرکز یزد تدوین شده است، ارائه شد.

بر اساس این طرح که با هدف عدالت محوری و آمادگی برای رویداد ایران جان از آذرماه در استان اجرا خواهد شد، ظرفیت ها، توانمندی‌ها و جاذبه‌های هر شهرستان در بخش‌های مختلف شناسایی و با انجام قرعه کشی به معرفی آنها پرداخته می‌شود.

تلاش برای تقویت بنیه مذهبی و فرهنگی جوانان و همچنین همکاری و مشارکت دیگر دستگاه‌ها برای اجرای طرح یزد قلب ایران از مصوبات این نشست بود.

ارائه طرح پژوهشی در مورد خُرده فرهنگ‌های جوانان استان یکی دیگر از دستورکار‌های این نشست بود که به بررسی سبک زندگی، مدگرایی، استفاده جوانان از فناوری‌ها و رسانه‌های اجتماعی، وضعیت تفریح، دین و مذهب و آزادی‌های فردی در جوانان می‌پردازد.

نماینده ولی فقیه در این نشست با اشاره به لزوم توجه بیشتر برای تقویت بنیه فرهنگی جامعه گفت: در حوزه مسائل فرهنگی باید با جدیت و اندیشه بیشتر ورود کرد تا سلامت و رشد و تعالی جامعه حفظ شود.

آیت الله ناصری افزود: دشمن بخصوص صهیونیست‌ها می‌خواهند بشریت را از مسیر واقعی خود که همان کمال الهی است، دور کنند و این موضوع در کشور ما بیشتر است که هوشیاری و مراقبت بیشتری را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم فرهنگی اصیل اسلامی مان را حفظ و تقویت کنیم که راه سعادت و کمال الهی همین مسیر است.