نمایشگاه سوغات و صنایعدستی با حضور غرفهداران برتر استانهای مختلف کشور در بازارچه ۱۵ خرداد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار ماسال سوغات و صنایعدستی با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اقتصادی استانها و حمایت از تولیدات بومی و هنرمندان صنایعدستی برگزار شده و فرصتی مناسب برای آشنایی شهروندان و گردشگران با سوغات محلی و آثار هنری نقاط مختلف کشور است.
سعید قسمتپور با اشاره به اینکه این نمایشگاه به مدت ۱۵ روز در بازارچه ۱۵ خرداد دایر است افزود: این نمایشگاه شامل ۴۰ غرفه است که در آن انواع صنایعدستی، آثار هنری، خوراکیهای سنتی و سوغات محلی عرضه میشود.
وی با تأکید بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان داخلی گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند زمینهساز اشتغالزایی، رونق گردشگری و معرفی فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی باشد.