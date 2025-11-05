به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار ماسال سوغات و صنایع‌دستی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی استان‌ها و حمایت از تولیدات بومی و هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شده و فرصتی مناسب برای آشنایی شهروندان و گردشگران با سوغات محلی و آثار هنری نقاط مختلف کشور است.

سعید قسمت‌پور با اشاره به اینکه این نمایشگاه به مدت ۱۵ روز در بازارچه ۱۵ خرداد دایر است افزود: این نمایشگاه شامل ۴۰ غرفه است که در آن انواع صنایع‌دستی، آثار هنری، خوراکی‌های سنتی و سوغات محلی عرضه می‌شود.

وی با تأکید بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان داخلی گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، رونق گردشگری و معرفی فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی باشد.