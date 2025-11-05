به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،طرح در محضر نماز یکی از برنامه‌های مستمر آموزش و پرورش شهرستان آباده، در طول سال تحصیلی است که با هدف تقویت فرهنگ نماز در بین نسل جوان، ارتباط سازنده روحانیت با دانش‌آموزان و گسترش فضای معنوی در مدارس در حال اجرا است.

این طرح در مدارس آباده از آبان ماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده است و در سال ۱۴۰۴ نیز از روز دانش آموز در نمازخانه دبیرستان شبانه روزی این شهرستان آغاز شد.

آیین در محضر نماز پیوندی بین نهاد مدرسه و مسجد است و ضامن پویایی فرهنگی و تربیت اخلاقی نسل آینده است.