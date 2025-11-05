به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، مدیر حسابرسی مالیاتی مهاباد گفت: در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر واریز عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، در مهر ماه سال جاری، بیش از ۱۴ میلیارد تومان درآمد حاصل از این طریق به حساب شهرداری‌های سه شهر مهاباد، گوگ تپه و خلیفان واریز شده است.

جعفر محمود نژاد اقدم افزود: از این میزان، سهم شهرداری مهاباد بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی اظهار داشت: شهرداری گوگ‌تپه هم در مهر ماه امسال بیش ۵۳۵ میلیون تومان و شهرداری خلیفان نیز بیش از ۵۷ میلیون تومان از محل درآمد‌های حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده‌اند.

درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بخشی از اعتبار مورد نیاز شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های مختلف عمرانی و توسعه‌ای را تأمین می‌کند.