به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جشنواره «سفرنامه و خاطره‌نویسی رایحه حسینی» با محوریت فرهنگ عاشورا و زیارت به میزبانی ایلام برگزار می‌شود.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام پیش بینی می‌شود؛ بیش از یک هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شود.

بهروز ناصری گفت: علاقه‌مندان به حضور در این جشنواره تا اول بهمن ماه فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره، مستقر در معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام یا در سامانه امامت به نشانی emamat.iau.ir بارگذاری کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، محور‌ها و موضوعات این جشنواره را خاطرات محرم و اربعین، سفرنامه زیارتی عتبات عالیات، روز پاسدار، ایثار و شهادت، دلنوشته‌های محرمی، خاطرات زیارت اماکن متبرکه مشهد، قم، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین، سوریه و... نامه ۳۱ امام علی (ع) به فرزندش در نهج البلاغه عنوان کرد.

تاریخ اختتامیه این جشنواره، چهارم بهمن ماه سال جاری اعلام شده است.

در این جشنواره به ۱۰ نفر اول که از سوی کمیته داوران انتخاب شوند، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.