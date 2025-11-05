پخش زنده
برند و نشان ملی گردشگری سلامت ایران با هدف معرفی و برندسازی ظرفیتهای جهانی گردشگری سلامت ایران در سطح بین المللی بویژه در کشورهای اسلامی، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در نشست برگزاری همایش بین المللی رونمایی از گردشگری سلامت ایران که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، شهرداری تهران و ایکریک (اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی) و دستگاههای مرتبط در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اعلام کرد: گردشگری سلامت یکی از مهمترین شاخههای گردشگری در جهان است و ایران با برخورداری از ظرفیتهای بسیار خوب و ارزان در گردشگری سلامت نیازمند ساخت برند جهانی دراین حوزه است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اعلام این که مراسم رونمایی از برند گردشگری ایران در همایش بین المللی گردشگری سلامت کشور دی ماه برگزار میشود گفت: هر گردشگر سلامت بین ۳ هزار دلار تا ۵ هزار دلار در ایران هزینه میکند و زراحی، ساخت و رونمایی از برند گردشگری سلامت ایران با حذف کامل دلالی در این حوزه میتواند منافع سرشاری نصیب فعالین گردشگری سلامت کشور، بیمارستانها و مراکز درمانی کند.
سیدمصطفی موسوی اعلام کرد: گردشگری سلامت ایران در شرایط فعلی رها شده است و گردشگران سلامت که از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس و حتی گردشگرانی که از کشورهای آسیای میانه به ایران سفر میکنند از ظرفیتهای گردشگری سلامت ایران بی اطلاع هستند و شناختی از مراکز درمانی و بیمارستانهای کشور که استانداردهای جهانی خدمات سلامت را ارایه میکنند، بی اطلاع هستند.
او گفت: برای رفع مشکلات مرتبط با گردشگری سلامت ایران، اتاق بازرگانی در همکاری با وزارت بهداشت و مراکز بیمارستانی و درمانی اقدام به ساخت برند گردشگری سلامت کشور با هدف بازاریابی بین المللی برای این شاخه مهم از گردشگری کرده است که در ماههای آینده در همایشی علمی با حضور کارشناسان ملی و بین المللی گردشگری سلامت، برند گردشگری سلامت ایران رونمایی میشود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اعلام این که کشورهای پیشرفته در گردشگری سلامت سالهای قبل برند گردشگری سلامت خود را در رقابت با مزیتهای گردشگری سلامت ایران طراحی و برای گردشگران سلامت خود مشخص کردهاند که چه خدماتی با چه هزینهای در کدام مراکز درمانی و سلامت با چه کیفیتی به آنها ارایه خواهد شد، اقدام به ساماندهی گردشگری سلامت خود و بازاریابی جهانی برای جذب گردشگران سلامت کردهاند.
سیدمصطفی موسوی تاکید کرد: فراخوان طراحی برند گردشگری سلامت ایران هم اکنون منتشر شده و طرحها و شعارهای ارسالی برای طراحی برند و نشان ملی گردشگری سلامت ایران که جوایز ارزندهای دارد، در حال ارسال به دبیرخانه همایش بین المللی رونمایی از گردشگری سلامت ایران است که از قرار است در ماههای آینده توسط اتاق بازرگانی ایران برگزار شود.
او گفت: با نهایی شدن برند ملی گردشگری سلامت ایران وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی میتوانند با در اختیار قرار دادن این برند به دفاتر مسافرتی و مراکز درمانی و بیمارستانی موضوع گردشگری سلامت در ایران و بازریابی بین المللی این حوزه را آغاز و برای جذب گردشگران سلامت به کشور اقدام کنند.
رئیس کمیته گردشگری سلامت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت ساخت و رونمایی از برند گردشگری سلامت ایران در ساماندهی وضعیت گردشگری سلامت و جذب گردشگران خارجی به ایران اعلام کرد:رونمایی از برند ملی گردشگری سلامت ایران تا پایان سالجاری و در آستانه برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی روسای اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی در تهران، انجام میشود و ظرفیتهای گردشگری سلامت ایران در این کنفرانس بین المللی به اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی ارایه میشود.
محمد جهانگیری با تاکید بر این که برند ملی گردشگری سلامت ایران به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است افزود: اتاق بازرگانی ایران برگزاری همایش بین المللی رونمایی از برند ملی گردشگری سلامت ایران را با همکاری شهرداری و وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی برگزار میکند.