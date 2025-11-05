بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در دومین نشست شورای زکات استان بیان کرد: با بررسی مصوبات نشست قبل مشخص شد بیشتر مصوبات تحقق یافته است و درسطح کلان مصوبه مالی و اعتباری زکات استان که ۲۲۲ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ است، ۱۴۰ میلیارد تومان آن وصول شده است.
رئیس شورای زکات استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر در پرداخت زکات در کشور سرآمد است، افزود: همه این زکات برای مردم همان مناطقی که زکات پرداخت کردهاند هزینه خواهد شد.
وی اضافه کرد: مصوبات فعالیتهای تبلیغی و مصوبات فعالیتهای رسانهای تصمیم سازی شد و بناست به صورت قرارگاهی در هرمرکز شهرستان برگزار شود و خدمات ویژه به مودیان زکات پرداخت شود که یکی از آنها در مناطقی است که زکات پرداخت میشود که درصورت وقوع خشکسالی و مشکلاتی مشابه مقدم بردیگرنقاط باشند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و رئیس شورای زکات یادآور شد: در سفرهای قبل به تهران برای خرید خرما تضمینی خرما تصمیم گیری شد تا با این اقدام هم به نخلداران کمک شود و هم قیمت این محصول در بازار ارزان شود، اما گزارشها نشان میدهد خرما در بازار کمی گران شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) و دبیرشورای زکات استان هم گفت: در اولین نشست شورای زکات که مردادماه امسال تشکیل شد، مقرر شده بود موضوع تأمین معادل زکات برای طرحهای عمرانی عامالمنفعه پیگیری شودکه با برگزاری دو نشست تخصصی با سازمان مدیریت و برنامهریزی، این مصوبه به مرحله اجرا رسید.
فرید محبی افزود: رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، تعهد کردند که از این پس معادل تشویقی طرحهای زکات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؛ اقدامی که نزدیک به ۱۰ سال متوقف مانده بود و همواره مورد اعتراض مؤدیان زکات در شهرستانها بود.
وی همچنین به مصوبه استفاده از ظرفیت زکات در تکمیل خانههای بهداشت، بهویژه در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: طرحهایی هستند که تنها ۵ تا ۱۰ درصد تا بهرهبرداری فاصله دارند اگر منابع زکات به این طرحها تزریق شود، شاهد بهرهبرداری سریعتر و خدمترسانی بیشتر به مردم خواهیم بود. در این زمینه مکاتباتی با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شده است، اما تا کنون پاسخ رسمی از سوی آنان دریافت نکردهایم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با تشریح وضعیت زکات محصولات کشاورزی در استان، از لزوم بازنگری در سازوکار اجرایی زکات خرما خبر داد و گفت: طبق اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، ظرفیت زکات بوشهر پس از کسر هزینههای تولید حدود ۲۳۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی اظهار کرد: در حالی که ظرفیت بالقوه زکات خرما در استان بسیار بالاست، میزان تحققیافته زکات در این بخش در هفتماهه امسال تنها ۲۴ میلیارد تومان بوده است و این نشان میدهد که در حوزه اجرایی و سازوکار دریافت زکات از خرما نیاز به نظام جدید و کارآمدتری داریم.
مدیرکل کمیته امداد بوشهر با اشاره به تعامل صورتگرفته با سازمان جهاد کشاورزی استان، بیان کرد: مشخص شده که بوشهر در تولید خرما حدود ۲۰۰ هزار تن محصول دارد با توجه به سهم شهرستانها و ضایعات برداشت، میتوان گفت که زکات بخش کشاورزی بوشهر ظرفیتی بسیار مهم است که باید با مدیریت دقیقتر بهرهبرداری شود.
وی یکی از دلایل ضعف در اجرای طرحهای زکات را کاهش نیروهای تخصصی فعال در حوزه زکات دانست و گفت: پیشاز این در ادارههای شهرستانی کمیته امداد، روحانیون و نیروهای مستقل مخصوص زکات مشغول بودند، اما امروز اجرای این وظایف بهصورت تجمیعی و محدود در قالب معاونت توسعه مشارکتهای مردمی و اداره اجرایی زکات انجام میشود که باید برای تقویت آن چارهاندیشی شود.
محبی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت بالای زکات خرما در استان، از کمیته امداد کشور انتظار میرود در تأمین نیرو، بودجه و زیرساختهای آموزشی حمایت ویژهای از استان بوشهر داشته باشد.
مدیرکل کمیته امداد بوشهر میزان موفقیت در اجرای مصوبات را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: در سال مالی ۱۴۰۳، شورای زکات استان بوشهر در مجموع ۱۶ مصوبه رسمی داشته است که خوشبختانه ۱۲ مورد از آنها به مرحله اجرا درآمده و به بهرهبرداری رسیده است این آمار نشاندهنده نرخ اجرای ۷۵ درصد است که در مقایسه با سالهای گذشته رشد قابل ملاحظهای داشته است.
وی اضافه کرد: برخی طرحها، مانند طرحهای مرتبط با اشتغالزایی گسترده جوانان و یا توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، به دلیل نیاز به تخصیص اعتبارات کلان و هزینههای سرمایهگذاری بالا، در حال حاضر و در شرایط بودجهای موجود، قابل اجرا نیستند و نیازمند برنامهریزی میانمدت هستند.
محبی اظهار کرد: ماهیت عمده طرحهای زکات ماهیتی خرد، محلی و متمرکز بر نیازهای فوری دارد و بودجه مصوب برای آنها نیز معمولاً محدود است.
وی به یک مورد خاص از حمایتهای خارج از بودجه جاری اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای یکی از مصوبات مهم، مقرر شد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل زکات مرحمتی دفتر رهبر معظم انقلاب بهطور در اختیار کمیته امداد استان قرار گیرد تا این اعتبار صرف هزینههای ضروری خانوادههای بیسرپرست و نیازمندان تحت پوشش شود.
دبیرشورای زکات استان با اشاره به جزئیات گزارش عملکرد زکات، گفت: عملکرد زکات استان در هفت ماهه سال ۱۴۰۴ به ۱۰۸ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۴۱ میلیارد تومان عملکرد مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
محبی همچنین عملکرد سایر بخشها را چنین تشریح کرد: در زکات مستحبی ۲۰ درصد رشد، در زکات فطریه ۲۷ درصد، در زکات غیرمستقیم ۳۲ درصد، در زکات مستقیم که ناشی از کمک خیران است ۴۳ درصد و در زکات انتظامی نیز ۸۰ درصد رشد درآمد داشتهایم.
وی تأکید کرد: این ارقام نشان از مشارکت گسترده مردم مؤمن استان بوشهر دارد؛ با این وجود هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل ظرفیت زکات استان وجود دارد و لازم است با همافزایی و همکاری دستگاهها، مسیر ارتقاء ادامه پیدا کند.