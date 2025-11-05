پخش زنده
مستند طبیعتنگارانه «جزایر بکر» امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش میشود و نگاهی تازه به حیات وحش جزایر دورافتاده با روایت زندگی درختان، علفزارها، آبهای شیرین و اکوسیستمهای اقیانوسی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «جزایر بکر» با هدف معرفی زیستگاههای کمشناختهٔ طبیعت، اینبار مخاطبان را به جزایری میبرد که در آستانه خانه ما قرار دارند. این مستند ضمن نشان دادن جنگلها، علفزارها، آبهای شیرین و زیستگاههای اقیانوسی، به نمایش حیات وحش شگفتانگیزی میپردازد که کمتر به چشم میآید.
این مستند امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۴ روی آنتن میرود.