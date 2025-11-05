پخش زنده
در مراسمی حجت الاسلام و المسلمین سیف اللهی به عنوان امام جمعه جدید بخش لوشان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جلسه شورای اداری رودبار امروز با محوریت تکریم و معارفه امامجمعه بخش لوشان در سالن اجتماعات فرمانداری رودبار برگزار شد.
در این جلسه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدیان، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گیلان ، ائمه جمعه رودبار ، منجیل ، رستمآباد ، املش ، دادستان عمومی و انقلاب ، فرماندهان نظامی و انتظامی ، معاونان فرمانداری و مسئولان ادارات شهرستان رودبار از زحمات ۱۹ ساله حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر بابایی امام جمعه سابق لوشان قدردانی و حجت الاسلام و المسلمین سیف اللهی به عنوان امام جمعه جدید بخش لوشان معرفی شد.