سید صادق پژمان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: در دهه اخیر، این حوزه سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورها، اشتغال باکیفیت و حتی دیپلماسی عمومی ایفا کرده است، سهم صنایع خلاق در اقتصاد جهانی حدود ۳ درصد و در اشتغال نزدیک به ۶ درصد است، اما در کشور ما سهم اقتصادی و اشتغال افرینی زیر یک درصد است؛ در حالی که ظرفیت افزایش چند برابری آن وجود دارد.

پژمان با بیان اینکه صنایع خلاق بر پایه ایده، ذهن و خلاقیت انسانی شکل می‌گیرند، افزود: هر کسب‌وکاری که مبتنی بر فعالیت‌های فکری باشد، در جهان به عنوان یک کسب‌وکار خلاق شناخته می‌شود و این رویداد تلاش دارد نشان دهد با وجود مزیت‌های ایران در زمینه ایده، خلاقیت و سرمایه انسانی، باید نگرش تازه‌ای نسبت به این حوزه شکل بگیرد تا ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن در سطح سیاست‌گذاران و عموم جامعه شناسایی شود.

دبیر نخستین رویداد ملی صنایع خلاق تأکید کرد: کشور ما در حوزه‌هایی مانند پویانمایی، بازی‌های دیجیتال، اسباب‌بازی و نوشت‌افزار از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردار است و اگرچه منابع مالی محدودی داریم، می‌توان با سرمایه‌گذاری هوشمند روی ذهن و خلاقیت مردم، این کمبود را جبران کرد.

پژمان هدف اصلی این رویداد را «تولید دانش، مفهوم‌سازی مشترک و تبیین اولویت‌های سیاستی» عنوان کرد و گفت: با شکل‌گیری درک واحد از جایگاه صنایع خلاق، زمینه برای ورود بخش خصوصی، نخبگان و رسانه‌ها به عرصه تصمیم‌سازی و اقدام فراهم می‌شود.