سردار باقرزاده:
ضرورت پیگیریها برای بازگرداندن پیکر شهید سنوار
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه اجلاس سه جانبه ایران، عراق و کمیته بین المللی صلیب سرخ، بر پیگیریها برای بازگرداندن پیکر فرمانده شهید، یحیی سنوار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
سردار سید محمد باقرزاده همچنین در حاشیه اجلاس سه جانبه ایران، عراق و کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشنهاد کرد: صلیب سرخ جهانی؛ کمیته جستجوی بین المللی برای تفحص ۱۰ هزار شهید مفقودالاثر در غزه را تشکیل دهد.