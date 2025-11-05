سردار باقرزاده:

ضرورت پیگیری‌ها برای بازگرداندن پیکر شهید سنوار

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح در حاشیه اجلاس سه جانبه ایران، عراق و کمیته بین المللی صلیب سرخ، بر پیگیری‌ها برای بازگرداندن پیکر فرمانده شهید، یحیی سنوار تاکید کرد.