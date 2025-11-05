معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: موضوع دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها به‌صورت پایلوت اجرا شد که تاکنون بیش از ۲۰ درصد آن عملیاتی شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره به برگزاری نشست مشترک کارگروه پدافند غیرعامل وزارت کشور و استانداری‌های سراسر کشور اظهار کرد: در این جلسه، آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط توسط معاون وزیر کشور ابلاغ و گزارش‌های ارزشمندی نیز از استان‌ها ارائه شد.

مهدی مجیدی با اشاره به برنامه‌های استان لرستان در هفته پدافند غیرعامل که از پنجم تا یازدهم آبان برگزار شد، افزود: به همت همکاران ما، برنامه‌های متنوعی در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و رزمایش‌های تخصصی در سطح استان اجرا شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی عمومی و تخصصی در مدارس و دستگاه‌های اجرایی با استقبال خوبی همراه بود، همچنین از ظرفیت صداوسیمای استان برای تولید شش برنامه تلویزیونی و رادیویی با محوریت پدافند غیرعامل بهره‌گیری شد که بازخورد مثبتی در میان مردم داشت.

مجیدی ادامه داد: در حوزه رزمایش‌ها نیز برنامه‌های متعددی انجام شد که مهم‌ترین آن، رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط بحران در دو شهر بود، در این طرح موضوع دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها به‌صورت پایلوت اجرا شد که تاکنون بیش از ۲۰ درصد آن عملیاتی شده است.

وی اضافه کرد: برای حمایت از نانوایی‌ها، ۵۰۰ فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی پیش‌بینی شده که تاکنون ۳۵۰ فقره آن پرداخت شده و مابقی در دست اقدام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از دیگر رزمایش‌های مهم اجراشده به رزمایش‌های شیمیایی، حملات فردی، قطع برق، امداد و نجات و سایبری با محور تاب‌آوری شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف سنجش آمادگی دستگاه‌ها و تقویت پایداری زیرساخت‌ها برگزار شد.

مجیدی عنوان کرد: با تداوم اجرای چنین برنامه‌هایی، شاهد افزایش سطح تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی در استان لرستان باشیم.