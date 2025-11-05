پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی اسلامی موفق به شکست بحرین شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال بازیهای همبستگی اسلامی از امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) آغاز شد و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۷ دیدار پیگیری میشود.
این مسابقات در یک گروه مقدماتی و با حضور تیمهای عربستان سعودی (میزبان)، ایران، ترکیه، بحرین، قطر و چاد پیگیری خواهد شد و در پایان تیمهای اول و دوم جدول در دیدار فینال و تیمهای سوم و چهارم جدول در مسابقه ردهبندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
تیم ملی والیبال مردان ایران امروز با در دست داشتن عکس صابر کاظمی و بستن بازوبند مشکی، یاد و خاطره این ستاره فقید را گرامی داشت و مسابقه با بحرین نیز با یک دقیقه سکوت به احترام این بازیکن آغاز شد.
ملی پوشان والیبال کشورمان در نخستین دیدار خود در بازیهای همبستگی اسلامی ۳ به ۲ بحرین را شکست دادند تا نخستین پیروزی خود را ثبت کنند.
مردان والیبال ایران در نوبت دوم و چهارم این مسابقه با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حریف شدند، اما در ستهای اول، سوم و پنجم بترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۷ بحرین را از پیش رو برداشتند.
پیمان اکبری سرمربی تیم ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب علی رمضانی (کاپیتان)، علیرضا عبدالحمیدی، امیرحسین ساداتی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، یوسف کاظمی، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرتپور (لیبرو) استفاده کرد.
عرشیا بهنژاد، احسان دانش دوست، امیر آفتاب آذر، عیسی ناصری و علی حاجی پور دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال مردان ایران در بازیهای همبستگی اسلامی هستند که با صلاح دید کادر فنی در این مسابقات استفاده میشوند.
در ست چهارم این دیدار علی حاجی پور و کاپیتان بحرین از داور اول که عربستانی بود، کارت قرمز دریافت کردند. در ست دوم نیز یکی از بازیکنان بحرین کارت زرد گرفت. قضاوت داوران این مسابقه همراه با اشتباهاتی بود که با درخواست ویدئوچک سرمربیان، رای آنها تغییر میکرد.
در نخستین دیدار گروه مردان مسابقات والیبال بازیهای همبستگی اسلامی تیم ترکیه سه بر یک قطر را شکست داد.
شاگردان پیمان اکبری از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۱۵ آبان در دومین دیدار خود در این رقابتها به مصاف قطر میروند.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل میدهند.
زنده یاد صابر کاظمی که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بیوقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) دارفانی را وداع گفت.