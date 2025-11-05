پخش زنده
امروز: -
با گزارش نشدن بارش حتی یک میلی متر باران در سال زراعی جدید، نفسهای به شماره افتاده و تن نمایان شده سد کمال صالح در حال مخابره شدن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پاییز کم بارش نفسهای سد کمال صالح را به شماره انداخت.
به گفته کارشناسان هواشناسی بارشهای استان در سال زراعی گذشته ۴۳ درصد کاهش داشته و این در حالی است که با آغاز سال زراعی جدید حتی بارش یک میلی متر باران از ایستگاههای استان گزارش نشده است.
مدیرعامل آب منطقهای استان میگوید: کاهش بارشها وضعیت سد را بحرانی کرده و هم اکنون حجم سد به کمتر از ۱۲ میلیون متر مکعب رسیده است.
حسین اسدی افزود: ارتفاع آب سد ۴۶ متر کاهش داشته و برخی از سازههای سد که پیشتر زیر آب بود با کاهش بارشها نمایان شدند.
او ادامه داد: با کاهش بارشها شفتهای آبگیر سد دیگر توان انتقال آب به ایستگاههای تصفیه و انتقال به شهر اراک را ندارند.
مدیرعامل آب منطقهای استان گفت: برای اینکه بتوانیم ۳۰۰ لیتر آب در ثانیه را به شهر اراک منتقل کنیم ۱۲ بارج یا سکوی برای پمپاژ آب از دریاچه مرکزی سد در نظر گرفته شده است.
حسین اسدی افزود: این در حالی است که سال گذشته هزار و ۱۰۰ لیتر آب در ثانیه از شفتهای انتقال آب به شهر اراک آب ارسال میشد.
او ادامه داد: پایین آمدن ذخیره آب سد، افزایش برداشت از دریاچه سد سبب آسیب به ساختار پایه رسی آن میشود که ترمیم آن غیر ممکن است.
مدیر سد و سامانه خط انتقال سد کمال صالح شازند هم گفت: در گذشته حجم آب سد ۹۴ میلیون متر مکعب بود و این در حالی است که هم اکنون به ۱۲ میلیون متر مکعب رسیده است.
محسن بهادری افزود: در صورت ادامه دار بودن روند کم بارشی استان ذخایز سد تنها تا اوایل اسفند ماه پاسخگوی نیاز شهر اراک است.
او گفت: نیاز است شهروندان، صنعگران و کشاورزان برای مدیریت مصرف آب تلاش کنند.