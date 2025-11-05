به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: در بررسی‌های گروه گشت خودرویی پلیس راه بندرعباس - حاجی آباد مشخص شد این نوجوان بدون گواهینامه رانندگی، و بصورت غیر قانونی در حرکتی خطر ناک در جاده‌های استان و کشور رانندگی می‌کرد.

سرهنگ محمد حق پرست افزود: با استعلام از سوابق خودرو مشخص شد این خودروی در استان‌های همدان و اصفهان نیز به علت بدون گواهینامه بودن راننده، توقیف شده است.

وی گفت: کامیون مورد نظر برای سیر مراحل قانونی به توقفگاه منتقل و راننده با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.