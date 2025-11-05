پخش زنده
آرا شاوردیان و گقارد منصوریان، نمایندگان جامعه ارامنه کشورمان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامههایی به وزرای امور خارجه و دادگستری انگلستان، آزادی ریچارد ژان، شهروند ایرانی مسیحی و بیمار در زندانی در انگلیس را خواستار شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ریچارد ژان شهروند مسیحی مقیم انگلیس بیش از دو دهه است برغم بیماری در زندانهای انگلستان به سر میبرد.
در این نامهها تأکید شده است که ریچارد ژان نیازمند مراقبتهای پزشکی و درمان فوری است و با توجه به اینکه مدت محکومیت او سالها پیش سپری شده، ادامه بازداشت او هیچ توجیهی ندارد.
به گفته وکیل این شهروند ایرانی، به علت عدم رسیدگی و درمان مؤثر، ریچارد ژان ۵۹ ساله از بیماریهای جسمی و روحی متعددی رنج میبرد و در شرایط کنونی به علت شدت بیماری، ناچار به استفاده از ویلچر است و امکان راه رفتن ندارد.
نمایندگان جامعه ارامنه کشورمان همچنین خاطرنشان کردهاند که جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد پس از آزادی و بازگشت این شهروند ایرانی تمامی مراحل درمانی و مراقبتهای لازم را در نظام درمانی کشور برای او فراهم کند.
نمایندگان جامعه ارامنه ایران با تأکید بر ملاحظات انساندوستانه، از مقامات انگلیسی خواستند شرایط آزادی و بازگشت ریچارد ژان به ایران را فراهم کنند تا علاوه بر پیگیری روند درمان، بتواند در کنار مادر سالخوردهاش حضور یابد و آرزوی دیرینه او برای آزادی فرزندش تحقق یابد.
وکیل خانواده ریچارد ژان میگوید او که از نوعی بیماری دو قطبی رنج میبرد بیش از دو دهه پیش در پی یک درگیری به زندان افکنده شد و اکنون سالها از پایان دوران محکومیتش گذشته است، اما همچنان زندانی است و آزاد نشده است.