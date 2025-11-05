معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: با هدف تقویت مشارکت مدنی و انسجام سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان، انتخابات شبکه‌های تخصصی سمن‌های جوانان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین شری زاده، در فرایند انتخابات که در محل سالن آمفی تئاتر اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی برگزار شد

اظهار داشت: این انتخابات به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود و گامی مهم در راستای انسجام و هم‌افزایی میان سمن‌های فعال حوزه جوانان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ۱۸۶ موسسه مردم نهاد جوانان مجوز دار در استان فعالیت میکنند افزود: تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان برای حضور در این انتخابات لازم است پیش از موعد رأی‌گیری، عضو یکی از شبکه‌های تخصصی استانی شوند؛ چرا که مطابق دستورالعمل جدید، تمام حمایت‌ها، تسهیلات و همکاری‌های آینده وزارت ورزش و جوانان صرفاً به سمن‌هایی تعلق خواهد گرفت که عضویت فعال در شبکه‌ها داشته باشند.

وی عنوان داشت: مشارکت در این انتخابات، نماد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گامی مؤثر برای شکل‌دهی به شبکه‌ای توانمند و منسجم از جوانان دغدغه‌مند در سراسر کشور است.