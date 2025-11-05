به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس مرکز آموزشی درمانی رازی با اشاره به اینکه سه دستگاه دیالیز به همت سید جعفر سعادت، خیر نیکوکار گیلانی، به بخش دیالیز مرکز آموزشی درمانی رازی رشت اهدا و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این اقدام در راستای کاهش زمان انتظار بیماران و ارتقای کیفیت خدمات به بیماران دیالیزی انجام شده است.

حقیقی افزود: مرکز آموزشی درمانی رازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز ارائه خدمات دیالیز در گیلان، روزانه حدود ۲۰۰ نوبت دیالیز برای بیماران استان و مسافران انجام می‌دهد و هم‌اکنون با ۳۱ دستگاه فعال و یک دستگاه ایزوله در حال ارائه خدمات است و با اهدای این سه دستگاه، توان ارائه خدمات در این بخش تقویت شد.