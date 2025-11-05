به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ اکبری فرمانده مرزبانی پیرانشهر در تشریح این خبر گفت:در راستای میارزه با قاچاق دام مرزبانان این شهرستان با اشراف اطلاعاتی دقیق و انجام گشت مفید و هدفمند متوجه تحرک قاچاقچیان به قصد خروج احشام از نوار مرزی شده در عملیات غافلگیرانه و منسجم توانستند این قاچاقچیان را زمینگیر کنند.

وی افرود مرزبانان هنگ مرزی در این عملیات توانستند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان تعدا ۳۲۱ راس احشام کشف و مهار کنند.

ارزش این احشام قاچاق ۳۲میلیارد و ۱۰میلیون ریال برآورد شده است.

جلال اکبری در ادامه این موضوع اظهار داشت در این عملیات قاچاقچیان با تنگ دیدن عرصه و با استفاده از موقعیت جغرافیایی و تاریکی محیط از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار مرزبانی قرار دارد.