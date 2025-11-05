به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۲۱:۴۵ امشب (چهارشنبه، ۱۴ آبان) میهمان الوحدات اردن است.

ترکیب تیم استقلال ایران: آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، مونیر الحدادی، سامان فلاح، دیدیه اندونگ، حسین گودرزی، یاسری آسانی، مهران احمدی.

ترکیب تیم الوحدات اردن: عبدالله الفاخوری، مصطفی معوض، دانیال عفانه، عرفات الحاج، وجدی نبهان، شوقی القزعه، محمود شوکت، عامر جاموس، عمر حسنین، مهند سمرین، جونیور اجای.