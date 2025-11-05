به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، معاون قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران دراین نشست با تشریح ابعاد تشکیل دولت یهود گفت: اسراییل در صدد تسلط بر همه دنیا است و آمریکا به عنوان نمود اصلی این استکبار جهانی در نقاط مختلف دنیا در کنار این رژیم منحوس حضور دارد.

سردارعلی خلیلی با اشاره به سخنان صریح امام راحل رحمت الله علیه، علیه آمریکا و به هم زدن قاعده بازی توسط ایشان در دنیا افزود: امام (ره) آمریکا را از جایی بیرون کرد که آنها اینجا یعنی ایران را پایگاه اصلی خود در منطقه می‌دانستند و بعد از ۴۷ سال اگر کسی فکر کند که ما با بعثی‌ها و گروهک‌ها و تروریست‌ها جنگیدیم، تفکر اشتباهی است بلکه باید بدانیم ما با امریکا در نبرد بودیم وهستیم.

وی در ادامه به برخی شواهد و خاطرات از فتنه‌های این سال‌ها اشاره و عنوان کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه هدف دشمن طبق اعلام خودشان سقوط نظام در سه تا پنج روز بود و ازاهداف دیگر آنان تجزیه ایران بود؛ اما باید توجه داشت که در این نبرد با مقاومت نیرو‌های نظامی و انتظامی و ایستادگی و وحدت مردم پیروز میدان شدیم.

سردارعلی خلیلی این جنگ را به معنای واقعی پراز معجزات الهی دانست و گفت: این ۱۲ روز به اندازه ۱۲ سال و خیلی سخت‌تر از دفاع مقدس هشت ساله بود، اما تدبیر رهبری و انسجام مردم همه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد. وی با تأکید بر اینکه نباید از کید دشمن غافل باشیم گفت: سیاست دشمن فراهم کردن زمینه برای شورش خیابانی و ایجاد دو قطبی قبل از حمله است یعنی برعکس نبرد ۱۲ روزه که اول حمله کردند و بعد به دنبال شورش و تجزیه بودند، می‌خواهند این بار مسیر خود را با شورش خیابانی و موج‌های نارضایتی و ایجاد دو قطبی‌ها باز کنند که عملاً بازدارندگی امروز مانع آنها خواهد بود.

استاندار گیلان هم در این نشست با اشاره به اهمیت رفع مشکلات کشور و استان با بهره گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی گفت: می‌سازیم تا ساخته شویم شعاری است که باید برای تحقق آن همه به ویژه مدیران و مسوولان بکوشند.

هادی حق شناس با بیان اینکه گیلان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همه جانبه و پیشرفت اقتصادی دارد افزود: تاکنون در بهره گیری ازاین ظرفیت‌ها کار‌های زیادی انجام شده، اما باید با مدیریت جهادی وعملکرد انقلابی به فکر حل مشکلات مردم باشیم تا در کنارحل مشکلات مردم مشکلات کشورهم رفع شود.