امنیت جامعه خط قرمز پلیس
جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: امنیت و آرامش مردم جزو اولویتها و خط قرمزهای پلیس است.
سردار عباسزاده گفت: امنیت و آرامش مردم جزو اولویتها و خط قرمزهای پلیس است و پلیس اجازه جولان به اراذل و مخلان امنیت را نمیدهد و با قاطعیت با هنجار شکنان برخورد میکند.
سردار عباسزاده با تاکید بر نقش موثر رسانهها در همراهی با پلیس گفت: اصحاب رسانه بازوان توانمند نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی هستند و بایستی این تعامل و هم افزایی میان رسانه و مجموعه انتظامی بیشتر تقویت شود.
احمدزاده فرماندار شهرستان شبستر امنیت پایدار را پایه و زیربنای اصلی توسعه کشور عنوان کرد و گفت: بدون امنیت، توسعه، سرمایهگذاری، تولید و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات فرمانده پیشین سرهنگ محمد جلیلیان قدردانی و سرهنگ سیاب شیریندلی فرمانده جدید انتظامی شهرستان معرفی شد.