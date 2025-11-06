جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: امنیت و آرامش مردم جزو اولویت‌ها و خط قرمزهای پلیس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار عباسزاده در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان شبستر بر ضرورت هم افزایی دستگا‌های اجرایی و رسانه با پلیس برای تداوم امنیت پایدار در جامعه تاکید کرد.

سردار عباسزاده گفت: امنیت و آرامش مردم جزو اولویت‌ها و خط قرمزهای پلیس است و پلیس اجازه جولان به اراذل و مخلان امنیت را نمی‌دهد و با قاطعیت با هنجار شکنان برخورد می‌کند.

سردار عباس‌زاده با تاکید بر نقش موثر رسانه‌ها در همراهی با پلیس گفت: اصحاب رسانه بازوان توانمند نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی هستند و بایستی این تعامل و هم افزایی میان رسانه و مجموعه انتظامی بیشتر تقویت شود.

احمدزاده فرماندار شهرستان شبستر امنیت پایدار را پایه و زیربنای اصلی توسعه کشور عنوان کرد و گفت: بدون امنیت، توسعه، سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات فرمانده پیشین سرهنگ محمد جلیلیان قدردانی و سرهنگ سیاب شیریندلی فرمانده جدید انتظامی شهرستان معرفی شد.