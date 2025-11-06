پخش زنده
تیم بسکتبال شهرداری گرگان، نماینده ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای سوپر لیگ غرب آسیا برابر نماینده لبنان به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزای صدا و سیما، تیم شهرداری گرگان به عنوان تنها نماینده ایران در رقابتهای بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ در نخستین دیدار خود چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در بیروت به مصاف ساجس لبنان رفت و در این دیدار با نتیجه ۹۷ بر ۹۲ موفق به کسب پیروزی شد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۹ - ۲۶ / ساجس
کوارتر دوم: ۲۴ - ۱۶ / شهرداری گرگان
کوارتر سوم: ۲۳ - ۲۲ / شهرداری گرگان
کوارتر چهارم: ۲۵ - ۲۴ / ساجس
جردن همیلتون با کسب ۱۹ امتیاز، ۶ ریباند، ۷ پاس گل، ۱ توپربایی و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن این دیدار بود.
برنامه کامل دیدارهای نماینده بسکتبال ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
پنجشنبه - ۲۲ آبان ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان
پنجشنبه - ۲۹ آبان ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - الوحده سوریه
چهارشنبه - ۲۶ آذر ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان
چهارشنبه - ۱۷ دی ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - ساجس لبنان
پنجشنبه - ۲۵ دی ماه
ساعت ۱۸ به وقت ایران
میزبان: آستانه / قزاقستان
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان
پنجشنبه - ۱۶ بهمن ماه
ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران
میزبان: دمشق / سوریه
شهرداری گرگان - الوحده سوریه
چهارشنبه - ۲۹ بهمن ماه
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
میزبان: بیروت - لبنان
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان