تیم بسکتبال شهرداری گرگان، نماینده ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا برابر نماینده لبنان به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزای صدا و سیما، تیم شهرداری گرگان به عنوان تنها نماینده ایران در رقابت‌های بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ در نخستین دیدار خود چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در بیروت به مصاف ساجس لبنان رفت و در این دیدار با نتیجه ۹۷ بر ۹۲ موفق به کسب پیروزی شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۹ - ۲۶ / ساجس

کوارتر دوم: ۲۴ - ۱۶ / شهرداری گرگان

کوارتر سوم: ۲۳ - ۲۲ / شهرداری گرگان

کوارتر چهارم: ۲۵ - ۲۴ / ساجس



جردن همیلتون با کسب ۱۹ امتیاز، ۶ ریباند، ۷ پاس گل، ۱ توپ‌ربایی و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن این دیدار بود.

برنامه کامل دیدار‌های نماینده بسکتبال ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پنج‌شنبه - ۲۲ آبان ماه

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان

پنج‌شنبه - ۲۹ آبان ماه

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۶ آذر ماه

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان

چهارشنبه - ۱۷ دی ماه

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - ساجس لبنان

پنج‌شنبه - ۲۵ دی ماه

ساعت ۱۸ به وقت ایران

میزبان: آستانه / قزاقستان

شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان

پنج‌شنبه - ۱۶ بهمن ماه

ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران

میزبان: دمشق / سوریه

شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۹ بهمن ماه

ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

میزبان: بیروت - لبنان

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان