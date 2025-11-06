واژگونی یک دستگاه مینی بوس در جاده نی ریز به سیرجان، سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر نی ریز گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی مینی بوس در کیلومتر ۵۰ جاده نی ریز به سیرجان، نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی عبادی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی، به تثبیت صحنه و انجام کمک‌های اولیه بر روی سه مصدوم حادثه اقدام کردند و سپس آنان را برای ادامه مراحل درمان، تحویل عوامل اورژانس دادند.

شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.