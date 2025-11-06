به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه استان ۶ کیلومتر دیگر از باند دوم محور سربیشه به درح با اعتبار هزینه شده ۱۵۰ میلیارد تومان بهره برداری شد.

مودی افزود: با بهره‌برداری از این ۶ کیلومتر مجموعا ۴۰ کیلومتر از باند دوم این محور تکمیل شده است.

وی طول این مسیر را ۱۲۳ کیلومتر عنوان کرد و افزود: ۷۵ کیلومتر دیگر از این مسیر در دست اجرا است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴ کیلومتر دیگر زیر بار ترافیک برود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل دوبانده سازی این مسیر را ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.