رئیس جمهور کشورمان به منظور دیدار با قشر‌های مختلف مردم و فعالان حوزه‌های مختلف، دقایقی قبل وارد استان کردستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز پنج‌شنبه، برای برگزاری دوازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد سنندج مرکز کردستان شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سنندج، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

گلخانه پنح هکتاری بوژانه طراوت طبیعت، بهره‌برداری از ۲ هزار هکتار اراضی پایاب سد گاران، بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم و سد امیرآباد رمشت از پروژه‌های قابل افتتاح در این سفر خواهد بود.

رئیس جمهور در این سفر ضمن دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار و در پایان در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاورد‌های سفر خود را تشریح خواهد کرد.