درخشش آلومینیومیها در لیست جدید تیم امید/سه بازیکن اراکی در جمع ملیپوشان
فهرست جدید تیم فوتبال امید ایران برای حضور در تورنمنت بینالمللی قرقیزستان در آبانماه اعلام شد و در میان دعوتشدگان، نام سه بازیکن از تیم آلومینیوم اراک نیز به چشم میخورد؛ موضوعی که این باشگاه را به عنوان یکی از پرنمایندهترین تیمها در اردوی امیدها معرفی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس فهرست جدید تیم فوتبال امید ایران ، محمد خلیفه، مهدی مهدوی و بهرام گودرزی، سه بازیکن جوان و تاثیرگذار آلومینیوم، با صلاحدید سید مجتبی حسینی در جمع ملیپوشان امید قرار گرفتند تا شاگردان رضا روانخواه را در تورنمنت قرقیزستان همراهی کنند.
این سه بازیکن که از عناصر کلیدی آلومینیوم در پستهای دروازهبان، دفاع راست و دفاع چپ محسوب میشوند، در سه دیدار تدارکاتی مقابل تیمهای امید روسیه، قرقیزستان و بحرین به میدان خواهند رفت.
دعوت همزمان سه بازیکن از آلومینیوم به تیم ملی امید را میتوان نشانهای از روند موفق این باشگاه در پرورش استعدادهای جوان و بازیکنسازی در فوتبال ایران دانست.