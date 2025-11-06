به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: ۲ سارق که با دستبرد به ۸ مغازه در شهر اصفهان حدود ۱۵ میلیارد ریال اموال را سرقت کرده بودند در عملیات کاراگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند.

سرهنگ حسن علی اکبری افزود: کاراگاهان پس از حضور در محل‌های وقوع سرقت و انجام اقدامات میدانی، هویت ۲ متهم را شناسایی و آنها را در عملیاتی هماهنگ دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیری اموال مسروقه کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان ارزش اموال مسروقه از این مغازه‌ها را بیش از ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: سارقان در تحقیقات کاراگاهان پلیس به ۸ فقره سرقت اقرار که پس از تکمیل تحقیقات برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.