مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: طرح تولید فروسیلیسیم شهرستان دشتی ۹۰ ردصد پیشرفت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز در بازدید استاندار از روند اجرای این طرح اظهار داشت: این طرح تولیدی با پیش بینی مجموع سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومان از جمله طرحهای مهم پیشران پیشنهادی در سطح کشور است.
وی افزود: طرح تولید فروسیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنی با ظرفیت سالانه ۲۰ هزار تن درمحل شهرک صنعتی خورموج واقع است.
کشاورز گفت: پیش بینی میشود این طرح در دهه مبارک فجر بهره برداری شود.
وی هدف از این بازدید را رسیدگی به مشکلات زیرساختی طرح و پیگیری تکمیل تسهیلات بانکی مورد نیاز بیان کرد.
کشاورز با اشاره به تحقق شعار سال و رسیدگی ویژه به مشکلات طرحهای صنعتی بالای ۸۰ درصد اظهار داشت: در صورت بهره برداری از این طرح میتواند تکمیل کننده زنجیره ارزش تولیدات کالا و خدمات، رقابت پذیری داخلی و منتج به نقش آفرینی در زنجیرههای ارزش منطقهای و بین المللی با افزایش خالص ارزآوری باشد.