به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علی آقامحمدی چهارشنبه شب در پیش نشست هفتمین اجلاس ملی میزبانی ایرانی اسلامی که در شاندیز برگزار شد، افزود: در همین حال تنها راه برون‌رفت از ناترازی‌ها و همچنین خروج از تله فقر برای ایران، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است.

وی با بیان اینکه شکاف دیجیتالی در صورت رخداد، غیرقابل جبران خواهد بود، اضافه کرد: در اقتصاد دیجیتال دیگر رشد اقتصادی به هشت درصد محدود نخواهد شد، بلکه به هر نرخی که بخواهید خواهد رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: باید با رفع نابرابری‌ها، آموزش هوش مصنوعی را برای کودکان و نوجوانان شش تا ۱۴ سال آغاز کرد.

آقامحمدی تاکید کرد: هوش مصنوعی میدانی است که همه کشور‌های منطقه به آن نیاز دارند و کشور‌های عربستان، قطر و امارات برای آن هزینه می‌کنند.

وی ادامه داد: ایران در هوش مصنوعی از لحاظ دانشگاهی کمبودی ندارد و در آینده نیز دچار مشکل نخواهد شد، اما از لحاظ کاربردی که سن و میزان سواد افراد در آن در نظر گرفته نمی‌شود، دچار کمبود است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر نهاد مقام معظم رهبری گفت: مشهد می‌تواند در قالب پرداخت وام یا بورسیه در بخش آموزش هوش مصنوعی در کشور پیشتاز باشد و دوره استارتاپ (شرکت نوپا و نوآفرین) دانش‌آموزی راه اندازی کند تا منبع درآمد ایجاد شود.

آقامحمدی افزود: مشهد همچنین می‌تواند شهربازی دیجیتال برای بازی‌های دسته جمعی راه اندازی کند که این مهم پیش درآمد ورود به اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از تهدیدات فضای مجازی برای کودکان خواهد شد.

وی هفتمین اجلاس ملی میزبانی ایرانی اسلامی در مشهد را فرصتی برای بسترسازی به منظور توسعه آموزش در خصوص هوش مصنوعی ذکر کرد و گفت: با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری در حال راه اندازی دوره دوم دبیرستان استارتاپ دانش‌آموزی هستیم تا استارتاپ دانشجویی مکمل و درآمدزا باشد و به درآمد قابل توجه برسند، این موضوع اوضاع نسل جوان را تغییر خواهد داد و در این شرایط خواهیم توانست جمعیت را از فقر نجات دهیم.

آقامحمدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزود: تراز تجاری مثبت بیشتر مربوط به نفت، فولاد و پتروشیمی است و باقی رشته‌های تولیدی تراز منفی دارند، آنچه در کشاورزی تولید می‌کنیم و آنچه مصرف می‌کنیم ۱۵ میلیارد دلار کسری دارد لذا اگر نتوانیم منابع لازم را به‌دست آوریم، در تامین غذا دچار مشکل خواهیم شد.

به گفته او، حتی در صنعت خودرو نیز سالانه ۹ میلیارد دلار تراز تجاری منفی وجود دارد و نخواهیم توانست به این شرایط ادامه دهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ۵۲ درصد از تولید در کشور را خدمات تشکیل می‌دهد، ادامه داد: مهاجرت نیروی انسانی زیادی در حوزه خدمات وجود دارد که این خلا را می‌توان از طریق دانشگاه پر کرد، اما از بازار غافل می‌شویم و نیروی کم تجربه باسواد را جایگزین نیروی کار می‌کنیم.

آقامحمدی مشکلات اقتصادی ایران را در اقتصاد دستوری، تعارض منافع، نااطمینانی‌ها در اقتصاد، تقدم یک سری از اهداف بر اهداف اقتصادی و در نهایت تحریم‌ها برشمرد و گفت: همزمان با این مشکلات دنیا نیز به سمت صلح و آرامش حرکت نمی‌کند بلکه حرکت دنیا به سمت جنگ است.

در پایان این نشست پس از رونمایی از تندیس هفتمین اجلاس میزبانی ایرانی – اسلامی، بیش از ۳۰ میلیارد ریال برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد توسط فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، جمع‌آوری شد و به ستاد دیه خراسان رضوی اختصاص یافت.