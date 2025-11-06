پخش زنده
وزارت خارجه چین در بیانیهای پس از گفت وگوی تلفنی وزیران خارجه چین و ایران اعلام کرد که پکن از حق تهران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این بیانیه آمده است وانگ یی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود گفت که عدم حل و فصل مسئله هستهای ایران به نفع جامعه بینالمللی نیست.
این بیانیه افزود: بنبست فعلی در روند حل و فصل سیاسی مسئله هستهای ایران به نفع منافع مشترک جامعه بینالمللی نیست.
وانگ یی از «تأکید اخیر ایران مبنی بر عدم توسعه سلاحهای هستهای» قدردانی و در عین حال بر حمایت چین از «حق تهران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای» تاکید کرد.
وزیر امور خارجه چین گفت: پکن امیدوار است که همه طرفها گفتوگو و ارتباط را برای بازگرداندن مسئله هستهای ایران به مسیر مذاکره حفظ کنند.