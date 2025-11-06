به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این برنامه گسترش تفکر پاکسازی محیط بود، گفت: برنامه پاکسازی ساحل نمادی برای آموزش مشارکت سایر عموم مردم بود تا همکاری بیشتری برای حفظ محیط زیست داشته باشند.

دکتر شکرالله فرخی افزود: براساس مطالعاتی که به صورت علمی انجام شده آلاینده‌های در اثر آشغال‌های ساحل ایجاد می‌شود ثاثیرات ویرانگری بر سلامت مردم به ویژه کودکان می‌گذارد.

وی بیان کرد: آلاینده‌هایی که از طریق زباله‌ها به وجود می‌آید ثاثیرات خطرناکی همچون پیدایش فلزات سنگین را به همراه دارد که سبب ایجاد بیماری‌هایی مانند سرطان و نازایی می‌شود.

فرخی افزود: اگر به منابع زیست محیطی مانند دریا توجه شود در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ساحلی کاملا پاک خواهیم بود.