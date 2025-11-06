پخش زنده
مدرسهی خیّرساز سکینه مرتاض با حضور وزیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان استان و خیران نیکاندیش، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این واحد آموزشی با زیربنای ۲ هزار و ۲۱۵ مترمربع در زمینی به مساحت ٣ هزار مترمربع احداث شده و دارای ۱۵ کلاس درس مجهز است.
ساخت این مدرسه با همت و مشارکت خیّر محترم دکتر حاجب مرتاض انجام شده است.
وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح، ضمن قدردانی از تلاش خیرین مدرسهساز، گفت: توسعه فضاهای آموزشی توسط خیرین، سرمایهگذاری ماندگار در آینده فرزندان ایران است.