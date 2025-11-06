نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، این نشست با حضور منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان در محل تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان در حال برگزاریست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چهارشنبه شب به همراه هیاتی از معاونان و مدیران این وزارتخانه وارد زاهدان شد.

حسین سیمایی در نخستین برنامه سفر، با آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.