به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مجید بیکی با گلایه از وضعیت دستگاه‌های مستقر در مرز که نقش موثری در توسعه اقتصادی، حمل و نقل، ترانزیت و صادرات، دارند، افزود: همچنان در حوزه فعالیت‌های مرزی شاهد عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های حاضر در مرز هستیم

او ادامه داد: این در حالی است که برای افزایش مراودات اقتصادی و تسهیل صادرات و واردات، نیاز به انسجام و هماهنگی جدی میان مجموعه‌های فعال در مرز از جمله راهداری، پایانه‌های مرزی، گمرک، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سایر نهاد‌های مرتبط وجود دارد.

این مسئول با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه مدیریت مرز‌ها بیان کرد: پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای ویژه در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل و با حضور دستگاه‌های مرتبط، مسائل و موانع مرزی شهرستان به‌صورت تخصصی پیگیری شود.

بیکی تاکید کرد: تاکنون بازدیدی توسط حوزه معاونت اقتصادی استانداری از مرز‌های شهرستان انجام نشده که این موضوع یک نقص جدی در روند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با حضور میدانی مسئولان استانی، هماهنگی لازم در سطح شهرستان‌ها نیز تقویت شود.