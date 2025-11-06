ناهماهنگی دستگاههای مستقر در مرز سرخس، چالش توسعه اقتصادی
فرماندار سرخس، ناهماهنگی دستگاههای مستقر در مرز را یکی از چالشهای مهم توسعه اقتصادی در این منطقه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مجید بیکی با گلایه از وضعیت دستگاههای مستقر در مرز که نقش موثری در توسعه اقتصادی، حمل و نقل، ترانزیت و صادرات، دارند، افزود: همچنان در حوزه فعالیتهای مرزی شاهد عملکرد جزیرهای دستگاههای حاضر در مرز هستیم
او ادامه داد: این در حالی است که برای افزایش مراودات اقتصادی و تسهیل صادرات و واردات، نیاز به انسجام و هماهنگی جدی میان مجموعههای فعال در مرز از جمله راهداری، پایانههای مرزی، گمرک، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سایر نهادهای مرتبط وجود دارد.
این مسئول با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه مدیریت مرزها بیان کرد: پیشنهاد میکنیم کمیتهای ویژه در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل و با حضور دستگاههای مرتبط، مسائل و موانع مرزی شهرستان بهصورت تخصصی پیگیری شود.
بیکی تاکید کرد: تاکنون بازدیدی توسط حوزه معاونت اقتصادی استانداری از مرزهای شهرستان انجام نشده که این موضوع یک نقص جدی در روند برنامهریزی و تصمیمسازی است.
وی ادامه داد: انتظار میرود با حضور میدانی مسئولان استانی، هماهنگی لازم در سطح شهرستانها نیز تقویت شود.