به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: در مرکز خدماتی آمادگی زایمان، همه زوجین و زنان که باردار یا قصد بارداری دارند می‌توانند خدمات با کیفیت و تعرفه دولتی و رایگان دریافت کنند.

سید محمد امین رضایی افزود: کلاس‌های سبک‌زندگی سالم، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، مشاوره روان، ورزش دوران بارداری و دیگر موارد مرتبط با آمادگی جهت زایمان و سلامت در دوران بارداری از مهم‌ترین خدمات این مرکز است.

وی ادامه داد: ارتباط قوی بین بیمارستان بی بی حکیمه و مرکز بهداشت شهرستان از مهم‌ترین اهداف این مراکز است تا یک مادر از قبل بارداری، حین بارداری و زمان زایمان و بستری در بیمارستان آمادگی لازم را داشته باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران باروری سالم را از دیگر خدمات ارائه شده در این مرکز عنوان کرد و گفت: زوجین نابارور در اولین خط درمان ناباروری با مراجعه به این مرکز تشکیل پرونده می دهند و با ارجاع به مراقبان سلامت، کارشناسان تغذیه و روانشناس تحت مداخلات سبک زندگی سالم، تغذیه و برطرف شدن موانع ذهنی و مداخلات روان قرار می‌گیرند.

رضایی افزود: همچنین این مرکز با ارتباط مستمر که نزدیک با بخش درمان ناباروری بیمارستان بی بی حکیمه زوجین را جهت مراجعه به پزشک، آزمایشات، سونوگرافی، دارو‌ها و دیگر موارد، مورد نطر خواهند داشت تا هم خدمات با کیفیت را دریافت کنند، هم از سردرگمی و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان گچساران خاطر نشان کرد: آمادگی مادران برای بارداری سالم و سلامت نسل آینده، کاهش نرخ سزارین، افزایش زایمان طبیعی، ترویج سبک زندگی سالم، سلامت مادران باردار، افزایش شاخص‌های مرتبط با شیر مادر، درمان ناباروری، باروری سالم، ارتقا شاخص‌های جوانی جمعیت در شهرستان، حمایت بیمه‌ها و سیاست گذاران از زوجین نابارور و ارائه خدمات با کیفیت و تعرفه دولتی از مهم‌ترین اهداف این مراکز و کلینیک می‌باشد.