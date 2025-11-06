رهاسازی ۸۸۰ گونه جانوری در زیستگاه های کردستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از رهاسازی ۸۸۰ گونه جانوری در زیستگاههای طبیعی استان از ابتدای سال تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، فرزاد زندی اظهار داشت: در همین مدت، ۲۸۹ متخلف شکار و صید شناسایی و دستگیر و بیش از ۵۰۰ مورد ادوات غیرمجاز شکار و صید نیز کشف و ضبط شده است.
وی گفت: در راستای احیای جمعیت جانوری و حمایت از تنوع زیستی، طی ماههای اخیر ۸۸۰ گونه جانوری که از متخلفان کشف و ضبط شده بودند؛ به زیستگاههای طبیعی کردستان بازگردانده شدهاند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: از این تعداد، ۶۴۰ مورد مربوط به پرندگان بوده که کبک بیشترین آمار رهاسازی را داشته است و از میان پستانداران نیز ۲۲۰ بتانه سنجاب و حدود ۲۰ پستاندار دیگر وجود داشته است که پس از تیمارداری به دامان زیستگاههای خود بازگردانده شدند.
زندی در ادامه به اقدامات یگان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته، مأموران یگان حفاظت در گشتهای مستمر خود موفق به کشف و ضبط ۳۰ قبضه سلاح شامل ۲۵ قبضه مجاز و پنج قبضه غیرمجاز از متخلفان شکار و صید شدهاند.
وی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست استان بهطور مداوم در مناطق حساس و تحت مدیریت حضور دارد، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۸۹ متخلف شکار و صید در سطح استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
استان کردستان دارای پنج منطقه حفاظتشده با وسعتی معادل حدود ۱۰ درصد از مساحت کل استان است.