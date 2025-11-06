به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، فرزاد زندی اظهار داشت: در همین مدت، ۲۸۹ متخلف شکار و صید شناسایی و دستگیر و بیش از ۵۰۰ مورد ادوات غیرمجاز شکار و صید نیز کشف و ضبط شده است.

وی گفت: در راستای احیای جمعیت جانوری و حمایت از تنوع زیستی، طی ماه‌های اخیر ۸۸۰ گونه جانوری که از متخلفان کشف و ضبط شده بودند؛ به زیستگاه‌های طبیعی کردستان بازگردانده شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: از این تعداد، ۶۴۰ مورد مربوط به پرندگان بوده که کبک بیشترین آمار رهاسازی را داشته است و از میان پستانداران نیز ۲۲۰ بتانه سنجاب و حدود ۲۰ پستاندار دیگر وجود داشته است که پس از تیمارداری به دامان زیستگاه‌های خود بازگردانده شدند.

زندی در ادامه به اقدامات یگان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته، مأموران یگان حفاظت در گشت‌های مستمر خود موفق به کشف و ضبط ۳۰ قبضه سلاح شامل ۲۵ قبضه مجاز و پنج قبضه غیرمجاز از متخلفان شکار و صید شده‌اند.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست استان به‌طور مداوم در مناطق حساس و تحت مدیریت حضور دارد، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۸۹ متخلف شکار و صید در سطح استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

استان کردستان دارای پنج منطقه حفاظت‌شده با وسعتی معادل حدود ۱۰ درصد از مساحت کل استان است.