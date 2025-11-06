پخش زنده
امروز: -
در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، ذوبآهن خارج از خانه به مصاف تیم گلگهر سیرجان میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس از امروز، با برگزاری دو دیدار آغاز میشود که در یکی از این دیدارها، تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف گلگهر میرود.
کسب پیروزی در این بازی برای هر دو تیم میتواند جایگاه آنها را در جدول ردهبندی تغییر دهد و از طرف دیگر فاصله ۳ امتیازی گلگهر با صدر و نزدیکی امتیازات تیمهای میانه جدول، باعث شده که نتیجه بازی گلگهر- ذوبآهن، علاوه بر دو تیم برگزار کننده برای تیمهای استقلال، سپاهان، چادرملو، تراکتور، ملوان، فجرسپاسی، آلومینیوم اراک و پرسپولیس نیز مهم باشد.
گلگهر سیرجان با ۱۳ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارد و تیم اصفهانی تنها با ۷ امتیاز از ۹ بازی در رده پانزدهم قرار گرفته است.