اولین رویداد فرهنگی، هنری طراحی و دوخت لباس ایرانی و اسلامی در لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اولین رویداد فرهنگی هنری طراحی و دوخت لباس اجتماع بانوان با رویکرد ایرانی‌اسلامی در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

بخش‌های اصلی این رویداد فرهنگی هنری شامل، بخش اثر (ارائه نمونه کار دوخته شده)، بخش طراحی (ارائه طرح با تکنیک دستی)، بخش پژوهش (ارائه مقالات علمی پیرامون محور‌های مشخص شده) و بخش جنبی (طراحی و دوخت پوشاک نوجوان) است.

علاقه‌مندان از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذرماه فرصت دارند از طریق سایت http://ir-dokht.ir برای ثبت نام اقدام و آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

همچنین شماره تماس ۰۹۹۱۶۰۰۵۰۵۹ آماده پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان است.

اختتامیه مرحله استانی جشنواره طراحی و دوخت مانتو اجتماع ایرانی اسلامی، دی ماه امسال در مجتمع شهید آوینی ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار و نفرات برتر به اولین جشنواره ملی ایران دُخت معرفی می‌شوند.