نائب قهرمانی ورزشکار خراسان رضوی در رقابتهای جهانی بیلیارد استرالیا
ورزشکار خراسان رضوی در رقابتهای جهانی هیبال به میزبانی فدراسیون جهانی بیلیارد و بولینگ در استرالیا، عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، در پایان این رقابتها (World Championship ۲۰۲۵) که در شهر بریزبن استرالیا برگزار شد، سینا ولیزاده، نماینده شایسته کشورمان از خراسان رضوی، با درخشش چشمگیر خود موفق به کسب عنوان نایبقهرمانی جهان شد.
ولیزاده در دیدار نهایی، در مصاف با نماینده میزبان و در فضایی پرهیجان، با نتیجهای نزدیک مغلوب شد و بر سکوی دوم جهان ایستاد.
این رقابتها از اول تا پنجم نوامبر ۲۰۲۵ با حضور برترین بازیکنان از قارههای مختلف برگزار و سطح فنی مسابقات از سوی کارشناسان، یکی از بالاترین ادوار تاریخ این رشته توصیف شد.