وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن آییننامه جدید ارتقای اعضای هیأت علمی خبر داد و گفت: این آییننامه با هدف رفع نواقص آییننامه قبلی و ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، جامعه و صنعت تدوین شده و بهزودی برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح جزئیات آییننامه جدید ارتقای اعضای هیأت علمی، گفت: این آییننامه با هدف رفع خلأها و ایرادات آییننامه پیشین تدوین شده و تلاش بر این است تمام نقاط ضعف نسخه قبلی برطرف شود؛ به اعتقاد ما، آییننامه جدید دیگر آن اشکالات سابق را ندارد و بر مبنای نیازهای واقعی آموزش عالی کشور طراحی شده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم، افزود: در آییننامه جدید پیشبینی شده است که ارتقا از مسیر فناوری برای حوزههای فنی و مهندسی و علوم پایه امکانپذیر باشد؛ همچنین در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر، ارتقا میتواند از طریق اثربخشی اجتماعی محقق شود. هدف ما این بوده که با این اصلاحات، ارتباط واقعی میان دانشگاه، جامعه و صنعت تقویت شود و نقش استادان در حل مسائل اجتماعی و توسعه ملی پررنگتر گردد.
عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه با تاکید بر اینکه این آییننامه حاصل چند هزار نفر ساعت کار کارشناسی است، یادآور شد: مرکز سیاست علم وزارت علوم پشتیبانی پژوهشی این طرح را برعهده داشته و تاکنون هزاران صفحه مستندات تحقیقی در این زمینه تهیه شده است؛ خوشبختانه آییننامه نهایی شده و در آستانه ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، البته برخی مسائل اداری نیز وجود دارد که بهزودی مرتفع میشود، اما از نظر وزارت علوم، متن نهایی آماده و تکمیل شده است.
وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: آییننامه ارتقای اعضای هیأت علمی را میتوان یکی از مهمترین آییننامههای وزارت علوم دانست، زیرا جهت و مسیر فعالیت علمی استادان را مشخص میکند؛ اینکه استادان بیشتر بر آموزش، پژوهش یا فناوری متمرکز شوند، از همین آییننامه تأثیر میپذیرد.