کتاب «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» به قلم سمانه داوودی یک کتاب پژوهشی است که به انتشار اسناد آمریکایی درباره شهید بهشتی می‌پردازد.

محمد محبوبی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: کتاب «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» روایت تازه‌ای از مظلومیت و مواضع انقلابی شهید بهشتی است که اتهاماتی که پس از فتح لانه جاسوسی به او وارد شد را بر اساس اسناد معتبر مردود می‌کند.

وی با اشاره به سه محور اصلی که شامل موضوع کتاب می‌شود، افزود: روند تألیف کتاب، به بررسی یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی در مقطعی که در آن شهید بهشتی با اتهامات سنگینی مواجه شده پرداخته، اما اسناد تازه منتشرشده از دولت آمریکا روایت متفاوتی از مواضع انقلابی ایشان ارائه می‌دهد.

محبوبی گفت: با مرور وقایع پس از تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸، نامه‌ای خطاب به امام خمینی اشاره کرد؛ نامه‌ای که برای نخستین‌بار اتهام ارتباط شهید بهشتی با آمریکا را مطرح کرد و بعد‌ها توسط چهره‌هایی، چون مهندس بازرگان و سازمان مجاهدین خلق تکرار شد.

این پژوهشگر با تأکید بر مظلومیت شهید بهشتی در برابر این اتهامات، به دو موضع‌گیری مهم ایشان اشاره کرد: شهید بهشتی از افرادی که دسترسی به سند‌های لانه جاسوسی داشتند، دعوت به انتشار کامل و بدون تحریف اسناد مربوط به خود کرد.

وی گفت: در پی سخنرانی معروف «خط امام و خط سازش» در ۱۹ بهمن ۱۳۵۸ که در آن شهید بهشتی ضمن تفکیک دو جریان سیاسی در صفوف مبارزان، مواضع خود در برابر آمریکا را شفاف‌سازی کرد.

مجبوبی افزود: در این سخنرانی، شهید بهشتی سه نوع اسلام‌شناسی و سه نوع مبارزه را معرفی کرد و خط امام را مبتنی بر اسلام اجتهادی و مبارزه فرهنگی دانست.

وی همچنین با نقد سیاست‌های سازش‌طلبانه، گفت: مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی باید همزمان و بدون توقف یکی به نفع دیگری پیش برود.

این نویسنده و پژوهشگر با اشاره به روند تألیف کتاب «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» افزود: منابع اصلی این اثر شامل اسناد لانه جاسوسی، اسناد آزادشده وزارت خارجه آمریکا، و اسناد ویکی‌لیکس هستند.

وی گفت: طبق این اسناد، شناخت سازمان سیا از شهید بهشتی تا پیش از تسخیر سفارت بسیار محدود بوده و هیچ عملیات اطلاعاتی خاصی درباره ایشان صورت نگرفته است.

محبوبی افزود: کتاب «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» حاصل چند سال پژوهش و ترجمه اسناد طبقه‌بندی‌شده آمریکایی است که با نگاهی تحلیلی، به بررسی مواضع سیاسی، جایگاه انقلابی و مظلومیت شهید بهشتی در روایت‌های رسمی دولت آمریکا می‌پردازد.

کتاب «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» به قلم سمانه داودی و در انتشارات سرچشمه نور منتشر شده است.

ایستگاه خیابان روزولت، اثری از محمد محبوبی است که تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را روایت می‌کند.